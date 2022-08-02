Sivas'ta bir kişi silahla vurularak yaralandı

Sivas'ta silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şeyhşamil Mahallesi'nde aynı sitede oturan M.A. (36) ile aralarında husumet bulunan E.K. (32) karşılaştı.
Çıkan tartışmanın ardından M.A, tabancayla E.K'yi bacaklarından vurarak yaraladı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından E.K, Numune Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan M.A'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
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