Sivas'ta bir kişi silahla vurularak yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta bir kişi silahla vurularak yaralandı

02.08.2022 10:59

Sivas'ta silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Sivas'ta silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şeyhşamil Mahallesi'nde aynı sitede oturan M.A. (36) ile aralarında husumet bulunan E.K. (32) karşılaştı.

Çıkan tartışmanın ardından M.A, tabancayla E.K'yi bacaklarından vurarak yaraladı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından E.K, Numune Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan M.A'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Şeyhşamil Mahallesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta bir kişi silahla vurularak yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta bir kişi silahla vurularak yaralandı - Son Dakika
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