Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Silahlı, Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

Sivas'ta Silahlı, Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

15 dakika önce

Sivas'ta iki kişi arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada, açılan ateş sonucu seken kurşunlar kaldırımda yürüyen 3 kişiye isabet etti.

Sivas'ta Silahlı, Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı, System.String[]
Sivas'ta iki kişi arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada, açılan ateş sonucu seken kurşunlar kaldırımda yürüyen 3 kişiye isabet etti. Olayda kavgaya karışan 2 kişiyle birlikte 5 kişi yaralandı. Olay saat 14.00 sıralarında kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan F.E. (49) ile Ö.K. (35) arasından kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu F.E. yanında bulunan silahla Ö.K'nın üzerine ateş açtı. Ö.K. ise yanında bulunan bıçakla F.K.'yı boynundan bıçakladı. Kavgayı gören ve cadde üzerinde bulunan polis memurları ve bir uzman çavuş olaya müdahale etti. Açılan ateş sonucu seken kurşunlarla cadde üzerinde kaldırımda yürüyen S. Y. (22), M. E.(49) ve Ş. K. (69) bacaklarından yaralandı. Olayda yaralananlar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga sonrası çevrede toplanan vatandaşları polis ekipleri dağıtmakta güçlük çekti. Boynuna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan F.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına da yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:26 Kaynak: İHA

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