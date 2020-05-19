Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre olay akşam 22.00 sıralarında Paşabahçe Mesire Alanı içerisinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Ç.Ö, U.A ve Ferhat Şahin tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada Ç.Ö yanında getirdiği silahla ile Ferhat Şahin ve U.A'ya ateş etti. Kurşunların isabet aldığı Ferhat Şahin olay yerine de hayatını kaybederken U.A ise yaralandı. Durumu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede ola yerine gelen sağlık ekipleri yaralı U.A'yı olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ferhat Şahin ise otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Polis olay yerinden kaçan Ç.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.