Son Dakika Haberleri: Sivas'ta silahlı kavga: 2 yaralı
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Sivas'ta silahlı kavga: 2 yaralı

1 saat önce

Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Eğriköprü Mahallesi yurtlar mevkisinde bir kafeterya önünde Yasin G. (33) ile S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. tabancayla Yasin G'yi bacağından yaraladı. S.K'nin tabancasından çıkan mermilerden biri de olay yerine yakın başka bir kafeteryada oturan Yunus D'nin (20) yüzüne isabet etti.

Yaralılardan Yasin G, Numune Hastanesinde, Yunus D. ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden araçla kaçan S.K. ile olaya karıştıkları iddia edilen şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:00 Kaynak: AA
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