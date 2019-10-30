Son Dakika Haberleri: Sivas'ta silahlı kavga: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Sivas'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Sivas'ta silahlı kavga: 2 yaralı

8 dakika önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde, çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada iki kardeş yaralandı.

Sivas'ta silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Gürün ilçesinde, çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada iki kardeş yaralandı.

Gürün ilçesi Yılanhüyük köyü Körpınar mezrasında çobanlık yapan M.D. (35) ve kardeşi V.D. (45) arazide hayvan otlatırken, T.K. (23) ve E.K. (18) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K. yanında bulunan av tüfeği ile M.D. ve kardeşi V.D'yi yaraladı.

Numune Hastanesine sevk edilen yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından T.K. ve E.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gürün, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:48 Kaynak: AA
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