Sivas'ta Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Sivas'ta silahlı kavga: 5 yaralıSİVAS - Sivas'taki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta silahlı kavga: 5 yaralı



SİVAS - Sivas'taki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgile göre Sivas'ta Atatürk Caddesi üzerinde iki kişi arasında yaşanan kavgada tabanca ve bıçak kullanıldı. Olayda kavga eden iki kişi tabanca kurşunu ve bıçak darbeleri ile yaralanırken, olay yerinde bulunan iki kişi ise tabancadan çıkar mermilerin isabet etmesi sonucu yara aldı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine çağrılan ambulanslarda yapıldı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Sivas'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

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