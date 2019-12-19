Sivas'ta silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Öte yandan bazı görgü tanıkları, şüphelinin olay sırasında yüzüne kar maskesi taktığını öne sürdü.

Yaralanan Özal, kaldırıldığı Numune Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Z.Y, yanında bulunan tabancayla Özal'a ateş etti.

Alınan bilgiye göre, M.Z.Y. (32), Mevlana Mahallesi Ethembey Parkı önünde, aralarında alacak meselesi bulunan Şeyhmus Özal (43) ile tartışmaya başladı.

Sivas 'ta alacak meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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