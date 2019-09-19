Son Dakika Haberleri: Sivas'ta silahlı kavganın 7 şüphelisi adliyede (2)
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Sivas'ta silahlı kavganın 7 şüphelisi adliyede (2)

1 saat önce

2 TUTUKLAMASivas'ta, kafede çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden Y.G. ile S.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sivas'ta silahlı kavganın 7 şüphelisi adliyede (2), System.String[]

2 TUTUKLAMA
Sivas'ta, kafede çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden Y.G. ile S.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. H.I. ve T.B., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, N.H., A.K. ile A.K. ise savcılıkça serbest bırakıldı.


Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:12 Kaynak: DHA
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