Sivas'ta silahlı kavganın 7 şüphelisi adliyede (2)
1 saat önce
2 TUTUKLAMASivas'ta, kafede çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden Y.G. ile S.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:12 Kaynak: DHA
2 TUTUKLAMA
Sivas'ta, kafede çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden Y.G. ile S.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. H.I. ve T.B., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, N.H., A.K. ile A.K. ise savcılıkça serbest bırakıldı.
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