Sivas'ta silahlı kavganın 7 şüphelisi adliyede (2)

2 TUTUKLAMA

Sivas'ta, kafede çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden Y.G. ile S.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. H.I. ve T.B., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, N.H., A.K. ile A.K. ise savcılıkça serbest bırakıldı.