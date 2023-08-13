Sivas'ta silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti - Son Dakika
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Sivas'ta silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Son Güncelleme: 13.08.2023 12:31

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle 3 kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti. Saldırı sonucu yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 3 kişiyi tabancayla yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen İ.Ç. (33), Kalın köyünde henüz belirlenemeyen nedenle M.E.Ç'yi (25 ) göğsünden, A.T'yi (31) omzundan ve Y.T'yi (42) de kolundan tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini vurdu.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ç, hayatını kaybetti.
Diğer 3 yaralının ise tedavileri devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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