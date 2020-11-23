Sivas'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi silahla, 1 kişi de bıçakla yaralandı.

Kılavuz Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda iki grup halinde karşılaşan A.Y. (20), Ç.P. (30), M.U. (29), C.B. (29), T.B. (26) ve F.B. (32) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada A.Y. ile M.U. av tüfeğiyle, Ç.P. ise bıçakla yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karışan üç şüpheli gözaltına alındı.