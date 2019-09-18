Son Dakika Haberleri: Sivas'ta silajlık mısır hasadı etkinliği düzenlendi
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Sivas'ta silajlık mısır hasadı etkinliği düzenlendi

1 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak için başlatılan çalışmalar kapsamında "Silajlık Mısır Tarla Günü Etkinliği"ne katıldı.

Sivas'ta silajlık mısır hasadı etkinliği düzenlendi, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak için başlatılan çalışmalar kapsamında "Silajlık Mısır Tarla Günü Etkinliği"ne katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" adlı proje kapsamında Çayboyu Mahallesi'nde silajlık mısır hasadına katılan Ayhan, ürün hakkında bilgi alarak mısır hasat makinesinin direksiyonuna geçip hasat yaptı. Daha sonra elde edilen yemlerin torbalanma makinesini inceleyen Ayhan, çiftçilerden hayvancılık faaliyetleri hakkında da bilgi aldı.

Programda konuşan Vali Ayhan, Sivas'ta üçlü bir gelişim modeli üzerinde yoğunlaştıklarını belirterek, "Bunlar; tarım, sanayi ve turizm. Buna yönelik bir yol haritası çizdik. Tarımda yenilenme, çiftçinin yeni bilgilerle tanışması, ürün çeşitliliği ve küçük dokunuşlarla mevcut potansiyellerini daha üst seviyeye nasıl taşıyabiliriz? Buna yönelik yoğun çalışmalarımız oldu. Bunlardan bir tanesi de kaba yem açığının giderilmesi." ifadelerini kullandı.

Yem fabrikasının temelini yakın zamanda atacaklarını belirten Ayhan, "Silajlık mısır, bu bölgenin en iyi, en verimli bitkilerinden birisi. Bu tür yemleri arttırdığımız taktirde inşallah coğrafyamızda işlenmeyen tarlamız kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise Sivas'ın geniş tarımsal alanlara sahip olduğunu hatırlatarak, ekilebilir alanların yaklaşık yüzde 8-9'unda yem bitkisi üretimi yapıldığını belirtti.

Programa Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, DSİ 19.Bölge Müdürü İsmail Kaya, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve diğer davetliler katıldı.

Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:54 Kaynak: AA
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