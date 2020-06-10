Sivas'ta sineklere karşı ilaçlama çalışması - Son Dakika

SİVAS Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sineklerin çoğalmasını engellemek için larvalama noktalarında, ilaçlama çalışması yaptı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kent genelinde sivrisinek ve karasineklerin çoğalmasını engellemek için çalışma başlatıldı. Belediye ekipleri, ilk olarak çöp merkezleri ve konteynerler ile su birikintileri, bataklık, kanallar, arıtma tesisleri ve gübrelik alanlarda ilaçlama yaptı.

3 ilaçlama aracı ve 9 personelle çalışan ekipler, 66 mahalledeki çöp konteynerleri, çöp toplama alanları, hayvan barınakları, kamusal alanlardaki park, bahçe ile yol kenarlarındaki yeşil alanları ilaçladı. Sinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık ve kanallarda da ilaçlama yapıldı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte haşere ve sineklerin larvalama döneminde yoğun bir ilaçlama programına başladıklarını ifade ederek, "Periyodik program çerçevesinde 66 mahallemizde hem hijyen ve temizliği sağlamak hem de koronavirüs tedbirleri kapsamında halk sağlığının korunması ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin artırılması ile bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla larva ilaçlamalarımız aralıksız devam etmektedir" dedi.