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"Şira"nın sezaryenle doğurduğu köpek yavruları şırıngayla besleniyor - Son Dakika

"Şira"nın sezaryenle doğurduğu köpek yavruları şırıngayla besleniyor

05.01.2022 15:01

Sivas'ta, doğum kanalına göre büyük oldukları için anne karnından sezaryenle alınan "Chihuahua" cinsi 3 köpek yavrusu özenle besleniyor.

Sivas'ta, doğum kanalına göre büyük oldukları için anne karnından sezaryenle alınan "Chihuahua" cinsi 3 köpek yavrusu özenle besleniyor.

Şarkışla ilçesinde köpek üretim çiftliği bulunan İsmail Özbek'in "Şira" adındaki köpeği, "güç doğum" nedeniyle getirildiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde 3 gün önce sezaryenle 3 yavru dünyaya getirdi.

Yaklaşık 2,5 kilogram ağırlığındaki Şira'nın avuç içine sığan, "Oburiks", "Şirin Baba" ve "Leydi" ismi verilen yavrularına, anne sütünün yetersizliği nedeniyle şırıngayla ağızdan mama takviyesi yapılıyor.

İsmail Özbek, AA muhabirine, yavruların bakım ve beslenmesini veteriner hekim denetiminde yaptığını belirterek, ilk defa sezaryenle doğumla karşılaştığını ancak yavruların gayet sağlıklı olduğunu söyledi.

Şira'nın doğumdan sonra yavrularına hiç bakamadığını dile getiren Özbek, "İlk gün yavrularından öcü görmüş gibi kaçıyordu, takviye mamalarla besledik. Yavrularına alışalı 2 gün oldu, yeni yeni sahip çıkıyor. Şimdi bizim elimize de vermiyor. Yabancı yaklaştığında saldırıya geçiyor." dedi.

Özbek, ikisi erkek yavruların çok sevimli olduğunu, arkadaşlarının istediğini ancak vermeyi düşünmediğini ifade etti.

Veteriner hekim Tahir Şahin de hayvanın gebeliği döneminde ultrasonla yaptıkları kontrolde sıkıntılı durum tespit ettiklerini ve Cumhuriyet Üniversitesine yönlendirdiklerini anlatarak, 3 yavruyu da sağlıklı şekilde ellerine aldıkları için mutlu olduklarını aktardı.

Şira nın sezaryenle doğurduğu köpek yavruları şırıngayla besleniyor
Şira nın sezaryenle doğurduğu köpek yavruları şırıngayla besleniyor
Şira nın sezaryenle doğurduğu köpek yavruları şırıngayla besleniyor
Şira nın sezaryenle doğurduğu köpek yavruları şırıngayla besleniyor
Şira nın sezaryenle doğurduğu köpek yavruları şırıngayla besleniyor
Şira nın sezaryenle doğurduğu köpek yavruları şırıngayla besleniyor
Şira nın sezaryenle doğurduğu köpek yavruları şırıngayla besleniyor
Şira nın sezaryenle doğurduğu köpek yavruları şırıngayla besleniyor

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Veteriner, Doğum, Sivas, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Şira'nın sezaryenle doğurduğu köpek yavruları şırıngayla besleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Şira"nın sezaryenle doğurduğu köpek yavruları şırıngayla besleniyor - Son Dakika
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