Sivas'ta sis esareti sürüyor - Son Dakika

Sivas'ta etkisini sürdüren yoğun sis soğuk havanında etkisiyle görülmeye değer kırağı manzaraları oluşturdu.



Sivas'ta gece eksi 10 dereceye düşen hava sıcaklığı gün içerisinde eksi 5 derece olarak ölçüldü. İki gündür etkili olan yoğun sis günün ilk saatlerinde de etkisini hissettirdi. Yoğun sisle birleşen dondurucu soğuk hava, kırağı oluşmasına neden oldu. Ortaya görülmeye değer manzaralar çıktı. Soğuk hava ve sis günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Araç camları donan sürücüler, buzları kazıdıktan sonra trafiğe çıkabildi. Yollarda oluşan buzlanmalar da sürücülerin işini güçleştirdi. - SİVAS