Sivas'ta sis etkili oldu

SİVAS'ta sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü Sivas'ta sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yoğun sis tabakası nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı. Sivas- Erzincan yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düşünce, araçlar hızlarını düşürerek ilerledi. Saatlerin ilerlemesiyle sis tabakası kalkınca trafik de normal seyrine döndü.