Son Dakika Haberleri: Sivas'ta sis etkili oldu
Son Dakika Güncel Sivas'ta sis etkili oldu

Sivas'ta sis etkili oldu

54 dakika önce

Sivas'ta sis etkili olduSİVAS'ta sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta sis etkili oldu

SİVAS'ta sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü Sivas'ta sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yoğun sis tabakası nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı. Sivas- Erzincan yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düşünce, araçlar hızlarını düşürerek ilerledi. Saatlerin ilerlemesiyle sis tabakası kalkınca trafik de normal seyrine döndü.

Sivas'ta sis etkili oldu

Sabah, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazeteci Masum Ekinci, TRT'nin kurumsal iletişim bölümüne atandı
3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla emekli olacakların maaşlarında 530 ile 600 lira arasında artış olacak Bağdadi'nin yerini ihbar eden muhbirin başına talih kuşu kondu İnternetten tanıştığı kadını boğarak öldürdü! Savunması pes dedirtti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 15:23:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta sis etkili oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]