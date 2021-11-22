Sivas'ta sis etkili oldu - Son Dakika

Sivas'ta sis etkili oldu

Sivas'ta yoğun sisle birlikte hava sıcaklığı sıfırın altına düşünce ortaya izlemeye doyulmayan manzaralar çıktı

SİVAS - Sivas'ta yoğun sisle birlikte hava sıcaklığı sıfırın altına düşünce ortaya izlemeye doyulmayan manzaralar çıktı.

Sivas güne yoğun sis altına uyandı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sisle birlikte hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi kırağı oluşmasına neden oldu. Açık alanlar adeta kar yağmışçasına beyaza büründü. Koca binalar sisin içerisinde kayboldu. Sisin ardından parıldayan güneşin oluşturduğu ışık oyunları ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı. Tarihi eğri köprünün altından geçen Kızılırmak'tan yükseler su buharı izlemeye doyulmayan manzaralar oluşturdu. Sis ve soğukla birlikte otomobillerinde camlarını buz tuttu. Sabah işlerine gitmek isteyenler ilk olarak araçlarının camlarında oluşan buzu kazımak zorunda kaldı.