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Sivas'ta sis etkili oldu - Son Dakika

Sivas'ta sis etkili oldu

01.02.2022 19:40
Sivas'ta sis etkili oldu

Sivas'ta sis etkili oldu Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ilçede göz gözü görmedi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düşerken ilçede göz gözü görmedi.

Sivas'ta sis etkili oldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ilçede göz gözü görmedi

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düşerken ilçede göz gözü görmedi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bugün sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü ilçede sürücülerde zor anlar yaşadı. İlçede sis nedeniyle adeta göz gözü görmedi. İlçe sakinlerinden Mustafa Kılıç, "Şarkışla'mızda 1 haftadır yoğun kar yağışının verdiği aşırı buzlanma bugün sabah itibariyle yer yer görüş mesafesi 2 metrelere kadar düşen sis oluştu. Sabah aracımızla gelirken bayağı zorlandık. Kar berekettir" dedi.

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Şarkışla, Hisarcık, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta sis etkili oldu - Son Dakika


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