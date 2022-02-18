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SİVAS'TA SİS VE KIRAĞI ETKİLİ OLDU - Son Dakika

SİVAS'TA SİS VE KIRAĞI ETKİLİ OLDU

18.02.2022 12:27

SİVAS'ta hava sıcaklığının sabah saatlerinde eksi 7 dereceye kadar düşmesiyle bitkiler üzerinde kırağı oluşurken, bazı bölgelerde sis etkili oldu.

SİVAS'ta hava sıcaklığının sabah saatlerinde eksi 7 dereceye kadar düşmesiyle bitkiler üzerinde kırağı oluşurken, bazı bölgelerde sis etkili oldu.

Sivas'ta soğuk hava etkisini sürdürdü. Kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Soğuk hava ile birlikte bitki örtüsü bulunan bölgelerde kırağı oluşurken, sabah saatlerinde sis de etkili oldu. Sis nedeni ile görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Yaklaşık 800 yıl önce Selçuklu devleti döneminde İpekyolu üzerine yaptırılan tarihi Eğri Köprü çevresindeki kırağı manzarası da ilgi çekti.

SİVAS'TA SİS VE KIRAĞI ETKİLİ OLDU
SİVAS'TA SİS VE KIRAĞI ETKİLİ OLDU
SİVAS'TA SİS VE KIRAĞI ETKİLİ OLDU

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Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS'TA SİS VE KIRAĞI ETKİLİ OLDU - Son Dakika


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