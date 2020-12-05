Sivas'ta sis ve kırağı kenti beyaza bürüdü - Son Dakika

Sivas'ta etkili olan sis ve kırağı, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren kırağı, bitki ve ağaçları beyaza bürüdü.

Sisin de etkili olduğu kentte, özellikle Aksu Parkı ve çevresinde kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen polis ekipleri ise sürücüleri yoğun sise karşı uyardı.