Sivas'ta "Sivil Savunma Günü"nde tatbikat düzenlendi - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "28 Şubat Sivil Savunma Günü" dolayısıyla yangın tatbikatı yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Şehit Doğan Kaya İlkokulu'nda düzenlenen tatbikatta, yangına müdahale, duman zehirlenmeleri, mahsur kalanların kurtarılması ve meydana gelen olası yaralanmalarda sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleler canlandırıldı.

Okul müdürü Bünyamin Sarıtaş, tatbikatın afetlere hazırlık kapsamında yapıldığını belirterek, "Aynı zamanda 1-7 Mart da Deprem Haftası. Ülkemiz de doğal afetlere açık bir coğrafi yapıya sahip. Bu nedenle, çocuklarımızı ve personelimizi velilerimizi hazırlıklı hale getirebilmek için bu tatbikatı yaptık. Bugünkü tatbikatta da gördük, öğrencilerimiz velilerimiz buna gayet duyarlılar." diye konuştu.

Tatbikatın başarılı geçtiğini anlatan AFAD personelinden Ahmet ilhan ise "Yangın ve tahliye tatbikat gerçekleştirdik. 300 öğrencimiz yaklaşık 65-70 saniye gibi bir zaman diliminde okulumuzdan tahliye edildi. Bu gerçekten de yangınlarda başarılı bir süre." dedi.

Tatbikata sağlıkçılar da destek verdi.