Sivas'ta sobadan zehirlenen Afgan çoban öldü - Son Dakika

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu çoban Muhammed Qurban (26) hayatını kaybederken, arkadaşı Abdulqani Abdulbaqi hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Kurusırt mevkisindeki ahırlar bölgesinde meydana geldi. Çobanlık yapan Abdulaziz Muhammed Qurban ile Abdulqani Abdulbaqi'den haber alamayan çiftlik sahipleri kaldıkları lojmana gitti. Çobanları binada hareketsiz halde bulan çiftlik sahiplerinin haber vermesi üzerine eve sağlık ekipleri gönderildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Muhammed Qurban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baygın halde bulunan Abdulqani Abdulbaqi ise Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Abdulbaqi'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Çobanların, lojmanda bulunan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.