Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

27.09.2022 15:25

Sivas'ta şoförü kalp krizi geçiren halk otobüsünün, park halindeki araçlara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Sivas'ta şoförü kalp krizi geçiren halk otobüsünün, park halindeki araçlara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ömer Odabaşı idaresindeki 58 H 0116 plakalı halk otobüsü, Küçükminare Mahallesi Dikilitaş mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı.

Otobüsün yol kenarındaki büfeye çarparak durabildiği kazada, 7 kişi yaralandı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen otobüs şoförü ile 7 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.

YORUMLAR
500
SÜRÜCÜSÜ RAHATSIZLANAN HALK OTOBÜSÜ, 1 BÜFE VE 4 ARACA ÇARPTI SÜRÜCÜSÜ RAHATSIZLANAN HALK OTOBÜSÜ, 1 BÜFE VE 4 ARACA ÇARPTI Sürücüsü kalp krizi geçiren halk otobüsü 4 araç ile büfeye çarptı: 7 yaralı Sürücüsü kalp krizi geçiren halk otobüsü 4 araç ile büfeye çarptı: 7 yaralı
Kaynak: AA

Kalp Krizi, Dikilitaş, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:29 Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek
22:11 Suudi Arabistan kabinesi değişti! Prens Selman Başbakan oldu
22:14 Boşanacakları öne sürülmüştü! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele ortaya çıktı
22:13 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok
21:33 Selahattin Demirtaş kendisine 'katil' diyen Bakan Süleyman Soylu'ya cevap verdi
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:39 CHP'li Avcılar Belediye'sinde anlaşma sağlanamadı! İşçiler grev kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 22:54:31. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement