Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Soğuk Hava

Sivas'ta Soğuk Hava

14 dakika önce

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü ve Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Sivas'ta Soğuk Hava, System.String[]
Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü ve Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.


Sıcaklığın sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.


Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

Buz tutan gölette güzel manzaralar oluştu.

Kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki şelale de soğuk havanın etkisiyle dondu.

Öte yandan Hafik ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Hafik Gölü'nün yüzeyi de buz tuttu.

Buzla kaplanan gölün yüzeyindeki 2 sakarmeke kuşu dikkati çekti.

Yeni Mahalle Muhtarı Kayhan Güven, "Sakarmekeler yaz aylarında yüzlerce oluyordu. Şu an 2 tane kaldı. Soğuktan donmak üzereler. Elimde imkan olsa buzun üzerine çıkıp kuşları alıp eve götüreceğim. Kuşlar için yardım bekliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:57 Kaynak: AA

Hafik, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Çıkan Gerginlik Sona Erdi! Kol Kola Fotoğraf Çektirdiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı

Bu Fotoğraf Bugün Çekildi! Eksi 27 Derece Sakalları Bile Dondurdu Bakırköy Adliyesi'nde Sahte Polis Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 13:11:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Soğuk Hava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]