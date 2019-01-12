Sivas'ta Soğuk Hava
52 dakika önce
Sivas'ta, soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buz tuttu.
Sivas
'ta, soğuk hava nedeniyle Türkiye
'nin en uzun nehri Kızılırmak
kısmen buz tuttu.
Kentte etkisini gösteren soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesiyle Kızılırmak'ın Karşıyaka
mevkisinde bazı bölümleri dondu.
Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi de soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.
Buz tutan gölette güzel manzaralar oluşurken, bir vatandaş gölet üzerinde yürüdü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:56 Kaynak: AA
Poşete 25 Kuruş Vermek İstemeyen Vatandaşlar, Kilo İşi Poşet Almaya Başladı
Türkiye'nin İlk 'Yerli Ağız Sütü Tozu' Üretildi
Balıkçılar Uyardı: Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı, Hamsi Almanın Tam Zamanı
Bülent Uygun, Choupo-Moting'in Beşiktaş'ta Oynamak İstediğini İddia Etti