Sivas'ta soğuk hava baraj ve şelaleyi dondurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta soğuk hava baraj ve şelaleyi dondurdu - Son Dakika

Sivas'ta soğuk hava baraj ve şelaleyi dondurdu

6 saat önce

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nın yüzeyi buzla kaplanırken, Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl Şelalesi'nde de buz sarkıtları oluştu.

Sivas'ta soğuk hava baraj ve şelaleyi dondurdu, System.String[]

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nın yüzeyi buzla kaplanırken, Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl Şelalesi'nde de buz sarkıtları oluştu.

Kentte etkisi hissettiren soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle Hafik ilçesinde Pusat-Özen Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

Baraj yapılmasının ardından su altında kalan eski yerleşim yerindeki caminin minaresi, elektrik ve telefon direkleri ise suyun çekilmesiyle ortaya çıktı. Buzla kaplı alanda uç kısımları görünen elektrik ve telefon direkleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Barajda sularının çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan bazı evlerin çevresi buzla kaplandı.

- Dipsiz Göl Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl Şelalesi de bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Sivas'a 82, Doğanşar'a 16 kilometre uzaklıkta bulunan ve 50 metreden dökülen Dipsiz Göl Şelalesi'nde uzunlukları 10 metreyi bulan buz sarkıtları meydana geldi.

Ağaçlık bir alan içerisindeki şelaleyi görebilmek için ziyaretçiler 100 metre uzunluğundaki demir merdivenleri yürüyerek şelalenin zeminine ulaşıyor.

Şelale, her mevsim ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor.

Doğanşar, Hafik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DASK açıkladı: Depremin en fazla hissedildiği Sivas'ta konutların yüzde 60,5'inin sigortası bulunmuyor
Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı Meteoroloji'den 6 bölge için kar yağışı uyarısı Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 19:04:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta soğuk hava baraj ve şelaleyi dondurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]