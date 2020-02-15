Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika

Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor

6 saat önce

Sivas ve ilçelerinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor, System.String[]

Sivas ve ilçelerinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Hafik ilçesinde Pusat-Özen Barajı'nın yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Baraj suları altında kalan eski yerleşim yerindeki caminin minaresi, kartpostallık görüntü oluşturdu.

Yoğun kar yağışının ardından barajdaki su seviyesinin yükseldiği görüldü.

Soğuk hava, Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarlarından Şarkışla Hayvan Pazarı'nı da olumsuz etkiledi.

Soğuğa rağmen çeşitli illerden gelen besiciler, zor anlar yaşadı. Bazı besiciler, hayvanlarını soğuktan örtü ile korumaya çalıştı.

Çocuklar ise leğen ve naylonlarla kayarak karın keyfini çıkardı.

Kardan Kangal köpeği

Sivas'ta da bir baba ve oğlu iş yerlerinin önüne yaklaşık 5 metre uzunluğunda kardan Kangal köpeği yaptı.

Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü öğrencisi Furkan Coşkun, "2013 yılında da kardan Kangal köpeği yapmıştık. Tekrar böyle bir şey yapmaya karar verdik. Yaklaşık 5 metre. Babamla iki günde yaptık. Görenler şaşırıyor." dedi.

Kangal, Hafik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

50 yaşındaki adam, aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu
Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 22:42:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]