Kızılırmak Nehri kısmen buz tuttu - Son Dakika

Termometrelerin gece sıfırın altında 17,5 dereceyi gördüğü Sivas'ta etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Türkiye'de kış mevsiminin sert geçtiği iller arasında yer alan Sivas'ta şubat soğuğu etkisini sürdürüyor.
Soğuk hava nedeniyle gece kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17,5 derece ölçülürken, Kangal ilçesinde termometreler sıfırın altında 25,5 dereceyi gördü.
Altınyayla, İmranlı, Zara ve Hafik ilçelerinde de hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derecenin üstünde kaydedildi.
Aşırı soğuklar yüzünden kent merkezindeki evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Serpincik Göleti'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı.
Son kar yağışının ardından beyaz örtünün kalkmadığı kırsal kesimde ise güzel görüntüler oluştu.
Kaynak: AA
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