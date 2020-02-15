Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Kızılırmak'ın yüzeyi buz tuttu - Son Dakika
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Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Kızılırmak'ın yüzeyi buz tuttu

6 saat önce

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı.

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Kızılırmak'ın yüzeyi buz tuttu, System.String[]

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı.

Kentte kar yağışının ardından, soğuk hava etkisini sürdürüyor.


Sabah sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyi buz tuttu.

Soğuk hava kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyini de dondurdu.

Kentte yaklaşık 3 gündür aralıklarla devam eden yoğun yağış nedeniyle de park halindeki birçok aracın üzeri karla kaplandı.

Öte yandan, doğada yiyecek bulamayan bir tilki, Dörteylül köyünde telef oldu.

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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