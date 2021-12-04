Soğuk hava sabah yürüyüşünü engellemedi - Son Dakika

Sivas'ta vatandaşlar etkili olan soğuk havaya rağmen güne yürüyüş yaparak sporla başladı.

Kentte gece saatlerinden itibaren sıfırın altına inen hava sıcaklığı nedeniyle Paşabahçe mesire alanının yaklaşık 5 kilometrelik kauçuk malzemeden yapılı yürüyüş yolu kırağı ile kaplandı. Çevredeki bitkilerin üzerine kırağı düştü.

Soğuk havaya rağmen alanda yürüyüş yapan Hikmet Gül, "Bu sene, sanki geçen seneye göre daha soğuk geçecek gibi. Ben emekliyim. Soğuk da olsa sıcak da olsa sağlıklı yaşam için spor yapmak gerekiyor." dedi.

Muhlis Kor da Sivaslıların soğuk havaya alışık olduğunu belirterek sağlıklı kalmak için soğuğa rağmen spora devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, soğuk hava nedeniyle kent merkezinde bazı araçların camları buz tuttu.

Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarının camındaki buzu temizledi.