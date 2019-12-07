Sivas'ta soğuk havada pancar mesaisi

SİVAS'ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen çifçilerin pancar mesaisi devam etti.

İl genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava çiftçileri olumsuz etkiledi. Sonbahar aylarında hasadı gerçekleştirilen şeker pancarı tarlaları da kar altında kaldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olması hasadın yapılmasına engel olmadı. Çiftçiler tarlalardan topladıkları şeker pancarını TIR'lara yüklemeye devam etti. Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Bostankaya köyünde uzun yıllardır şeker pancarı ektiğini söyleyen Hasan Kılıç (72), Kamyon sıkıntısı çektiğimiz için pancarımız dağda kalıyor. Soğuk havaya rağmen çalışıyoruz. Mecbur ekmek paramızı çıkarıyoruz. İnşallah bu sene son kez pancar ektim. Bu sene çok zorluk çektik. Tarlalarda hala pancar var. Daha benim tarladan alınacak 3 ton pancarım var. Dün gece saat 4 gibi eve gittim. dedi.