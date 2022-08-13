Sıcaktan etkilenen Kangal köpeklerine 'jakuzi' serinliği - Son Dakika
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Sıcaktan etkilenen Kangal köpeklerine 'jakuzi' serinliği

13.08.2022 11:11
Sıcaktan etkilenen Kangal köpeklerine 'jakuzi' serinliği

SİVAS'ta, soğuk havaya karşı dayanıklılığıyla bilinen Kangal köpekleri, yazın sıcak hava nedeniyle sıkıntılı dönem geçiriyor.

SİVAS'ta, soğuk havaya karşı dayanıklılığıyla bilinen Kangal köpekleri, yazın sıcak hava nedeniyle sıkıntılı dönem geçiriyor. Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya da çözüm olarak köpeklerini, çiftliğine yerleştirdiği jakuzide serinletiyor.

Genellikle soğuk havaya karşı dayanıklılığı bilinen Kangal köpekleri, yaz mevsiminde sıcakların etkisiyle zorlu dönem geçiriyor. Kangal yetiştiricileri de çiftliklerine yakın bölgelerdeki dere ve ırmaklarda hayvanları serinletiyor. Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya da çiftliğine hayvanları için jakuzi yerleştirdi. Yalçınkaya, zaman zaman 33 dereceye varan sıcaklar nedeniyle bunalan köpekleri haftanın belirli günlerinde jakuzide serinletiyor. Yavru köpekleri de jakuziye koyan Yalçınkaya, hem köpeklerin suya alışmasını hem de serinlemelerini sağlıyor.

'BU ORTAMDA DAHA MUTLU OLUYORLAR'Kangalların normalde karasal iklimde yaşayan canlılar olduğunu söyleyen Orhan Yalçınkaya, "Kangallar soğuğa dayanıklılıkları ile bilinirler. Sıcak havalarda da yine görevlerini yapabiliyorlar çünkü kırsalda koyun sürülerini koruyorlar. Kangallar bulundukları ortamlarda genelde yaz aylarında serinlemek için dere yataklarına girerler. Eğer dere yoksa da çeşitli su birikintilerinde serinlerler. Genelde Kangallar suyu pek sevmezler ama yazın sıcaklarda serinleme ihtiyacı duyabilirler. Yaz mevsimindeki sıcaklar Kangalları aşırı derecede bunaltır. Ben de çiftlik ortamında köpeklerimin serinleyebilmesi için onlara bir jakuzi temin ettim. Kangal köpeklerimizin jakuziye girerek ferahlamalarını sağlıyorum. Onlar da bu ortamda daha mutlu oluyorlar" dedi.

Kangalların gölgelerde bulundurulmaları gerektiğini söyleyen Yalçınkaya, "Kesinlikle köpeklerimizi güneşte bırakmamalıyız. Eğer yakınlarda dere, ırmak yoksa büyük bir su kabı ve köpeğin kendisinin içerisine girip ferahlayabileceği bir alan yaratırsak, hayvan suya girip ferahlayacaktır. Bu şekilde köpekler yazın sıcağından zarar görmez" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sıcaktan etkilenen Kangal köpeklerine 'jakuzi' serinliği - Son Dakika

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