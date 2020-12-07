Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynayan 6 kişiye para cezası - Son Dakika

Sivas'ın Gürün ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir kahvehanede kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye para cezası kesildi.

Gürün Kaymakamlığının sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamada, "Hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir kahvehanede toplanarak kumar oynayan 6 vatandaşımıza, Hıfzısıhha Kurulu kararlarına uyulmamasından dolayı toplamda 24 bin 300 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadeleri aktarıldı.