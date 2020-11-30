Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uymayanlara ceza kesildi - Son Dakika

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ve tedbirleri ihlal edenlere 145 bin 370 lira ceza verildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu belirlenen saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı.

Bu kapsamda kentte tedbirlere kısıtlamaya uymayan 98 kişiye 45 bin 20 lira para cezası yazıldı.

Öte yandan maske kuralına uymayan 41 kişiye 36 bin 900 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye 3 bin 600 lira idari para cezası uygulandı ve karantina kuralını ihlal ettiği belirtilen 19 kişiye de 59 bin 850 lira ceza kesilerek yurda yerleştirildi.