Sivas'ta sokağa çıkma yasağını ihlal eden 347 kişiye para cezası - Son Dakika

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Sivas'ta sokağa çıkma yasağını ihlal eden 347 kişiye para cezası
40 dakika önce
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 347 kişiye idari para cezası yazıldı.
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 347 kişiye idari para cezası yazıldı.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri, kronik hastalığı bulunan, 20 yaşından küçükler ve 14 gün kuralı uygulanan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı anımsatıldı.
Açıklamada, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunduğu halde, belirtilen kuralları ihlal eden 347 kişiye 304 bin 262 lira idari para cezası yazıldığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:12 Kaynak: AA
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