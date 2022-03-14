Sivas'ta, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

14.03.2022 23:24
Sivas'ta, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Sivas'ta sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Sivas'ta sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, 12 Mart'ta havlayan köpekten korkarak yola fırlayan 12 yaşındaki U.K'ya, İ.Y'nin kullandığı otomobil çarptı. U.K, 112 Acil Servis ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bacağında kırık olan U.K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kaldırımda yürüyen U.K'nin, havlayarak üzerine gelen köpekten korkarak yola doğru kaçması ve otomobilin çarpması sonucu havada takla atması yer alıyor.

Söz konusu yerde gezinin birden fazla sokak köpeği de kameraya yansıdı.

YORUMLAR
500
'Yalvarıyorum, hastayım, vurma' demesine rağmen trafikte darbedildi 'Yalvarıyorum, hastayım, vurma' demesine rağmen trafikte darbedildi Sivas Belediye Başkanı Bilgin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hekimlerle buluştu Sivas Belediye Başkanı Bilgin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hekimlerle buluştu

Otomobil, Sivas, Mart, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Kabine yarın toplanıyor! Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi yer alacak
23:14 Rus kanalında gündem olan hareket! Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açıldı
23:12 Beşiktaş maçında fırtına gibi esen Kerem'den Barcelona açıklaması: Gerekeni yapacağız
23:11 Kar yağışı nedeniyle 8 ilde eğitime ara verildi
22:26 Nelsson ile Larin arasındaki pozisyon eleştiri oklarının hedefi oldu! Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü
22:24 Çin ve ABD karşı karşıya geldi: Rusya'ya silah desteği verirlerse bunun sonuçları olacak
22:22 Domenec Torrent 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı
22:19 Sektör hareketlendi! Ford, Türkiye'de bir batarya fabrikası kurma kararı aldı
22:10 Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu
21:37 EPDK'dan akaryakıt zirvesi! Yeni tarifeler gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 23:30:26. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement