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Sivas'ta sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan çocuk hastanede tedavi altında - Son Dakika

Sivas'ta sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan çocuk hastanede tedavi altında

Sivas'ın Ulaş ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi Emir Ensar Akbulut, başından ve yüzünden yaralandı. Babası Muhammet Akbulut, köydeki başıboş köpeklerin artık kontrol altına alınmasını istedi.

Sivas\'ta sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan çocuk hastanede tedavi altında
22.11.2023 - 10:22,  Güncelleme: 10:27
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SİVAS'ın Ulaş ilçesinde ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Emir Ensar Akbulut (6), elinde bulunan ekmeği almaya çalışan sokak köpeklerinin saldırısında başından ve yüzünden yaralandı. Hastanede tedavisi süren Emir'in babası Muhammet Akbulut (34), "Çok başıboş köpek var. Köpek çocuğumun kafasından tutmuş. 3 sefer ameliyat geçirdi" dedi.

Olay, 9 Kasım'da ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Baharözü köyünde meydana geldi. Muhammet ve Ayet Akbulut çiftinin 4 çocuğundan Emir Ensar, oyun oynamak için dışarı çıktı. Bu sırada Emir'in yanına gelen sokak köpekleri, elindeki ekmeği almaya çalıştı. Ekmeği vermeyince sokak köpekleri Emir'e saldırdı. Sesleri duyup dışarı çıkan aile, köpekleri uzaklaştırdı. Başından ve yüzünden ağır yaralanan Emir, ailesi tarafından Ulaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Emir Ensar Akbulut, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi servisinde tedavisi süren Emir, 3 ameliyat geçirdi.

'3 GÜN BOYUNCA KENDİNE GELEMEDİ'

Oğlunun başında ciddi yaralar olduğunu söyleyen Muhammet Akbulut, "Oğlum köpek yaralaması yüzünden günlerdir hastanede yatıyor. Köydeki başıboş köpeklerden bıktık artık. Buna kimse müdahale de etmiyor. Köye her yerden köpek getirip bırakıyorlar. Şu an büyük sıkıntıdayız. Çok başıboş köpek var. Köpek çocuğumun kafasından tutmuş. 3 sefer ameliyat geçirdi. Hayati tehlikesi vardı. 3 gün boyunca kendine gelemedi. Psikolojik olarak da baya kötüydü. Bugün benim çocuğuma saldıran köpekler, yarın başka çocuklara da saldıracak. Bizim köyümüze gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Muhammet Akbulut, Baharözü, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sivas'ta sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan çocuk hastanede tedavi altında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan çocuk hastanede tedavi altında - Son Dakika
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