Sivas'ta Sokak Satıcılarına Operasyon
2 saat önce
Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 11,83 gram esrar ve 55 adette uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sivas
'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 11,83 gram esrar ve 55 adette uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
tarafından, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 11,83 gram esrar ve 55 adet kontrole tabi Gerica hapı ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise Erzurum
Ağır Ceza İlamat Masasınca ve Sivas Sulh Ceza Hakimliğince hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranması olduğu belirlenerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:38 Kaynak: İHA
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