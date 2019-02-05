Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Sokak Satıcılarına Operasyon

Sivas'ta Sokak Satıcılarına Operasyon

2 saat önce

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 11,83 gram esrar ve 55 adette uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sivas'ta Sokak Satıcılarına Operasyon, System.String[]
Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 11,83 gram esrar ve 55 adette uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 11,83 gram esrar ve 55 adet kontrole tabi Gerica hapı ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise Erzurum Ağır Ceza İlamat Masasınca ve Sivas Sulh Ceza Hakimliğince hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranması olduğu belirlenerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:38 Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa
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