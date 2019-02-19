Sivas'ta Sokak Satıcılarına Operasyon: 3 Tutuklama
55 dakika önce
Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli tutuklandı.
Sivas
'ta sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 1,08 gram skunk, 6 adet ecstasy hap, 26,46 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 11 adet fişek, 19 adet kontrole tabi Gerica hap, 21 adet kontrole tabi Symra hap, 25 adet kontrole tabi Regapen hap ele geçirildi. Operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 13'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 3 şüphelisi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 5'inin ise adliyedeki işlemleri sürüyor. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:36 Kaynak: İHA
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