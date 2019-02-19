Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Sokak Satıcılarına Operasyon: 3 Tutuklama

Sivas'ta Sokak Satıcılarına Operasyon: 3 Tutuklama

55 dakika önce

Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta Sokak Satıcılarına Operasyon: 3 Tutuklama, System.String[]
Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 1,08 gram skunk, 6 adet ecstasy hap, 26,46 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 11 adet fişek, 19 adet kontrole tabi Gerica hap, 21 adet kontrole tabi Symra hap, 25 adet kontrole tabi Regapen hap ele geçirildi. Operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 13'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 3 şüphelisi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 5'inin ise adliyedeki işlemleri sürüyor. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:36 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı Çocukları İçin Yaptığı Oyuncaklar Beğenilince Üretime Geçti, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor

Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Yaralandı Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 10:31:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Sokak Satıcılarına Operasyon: 3 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]