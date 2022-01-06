Solucan gübresi buğday ve patateste verimi yüzde 50 artırdı - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezince solucan gübresi kullanılarak yetiştirilen buğday ve patateste, verimin yaklaşık yüzde 50 arttığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite yerleşkesinde 2 bin 400 metrekare alanda kurulan Sivas Organik Tarım AŞ (SORTAŞ) solucan gübresi üretiminde hem bilimsel hem de uygulamalı araştırmalar yapıyor. Sivas ve ilçelerinde, solucan gübresinin buğday ve patates üretimindeki etkisi ile kimyasal gübreye göre verimi araştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SORTAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar, solucan gübresi kullanılan buğdayların başaklarında, sap boylarında ve dökümlerinde büyük verim elde ettiklerini belirterek, "Böylelikle kimyasal gübre ile solucan gübresi arasında verimde yüzde 50 artış olduğunu gördük. Solucan gübresi ile üretim yaptığımız alanda bitki, daha güçlü ve stres koşullarına daha dayanıklı olduğu için soğuk hava şartlarından daha az etkileniyor. Yüksek kalitede verim elde etmiş oluyoruz. Uygulanan yöntemin verimdeki etkisini hem çiftçilerimiz hem de bizler görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Patates üretiminde de solucan gübresinin verime etkisine değinen Tutar, şunları kaydetti:

"Şarkışla ilçemizin bir bölgesinde kimyasal gübreyi yüzde 50 azaltarak, solucan gübresi ile kullandık. Sadece kimyasal gübre kullandığımız alanda 5 ton, solucan gübresi kullandığımız alanda ise 8 ton ürün elde ettik. Solucan gübresi kullanımında kalibrasyon etkisi daha yüksek olduğu için hem patatesin yeşil aksamında hem de kızartmalık patates gelişiminde verim aldığımızı görmüş olduk. Tüm çiftçilerimize solucan gübresi kullanmalarını tavsiye ediyor ve tesisimize davet ediyoruz."