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Sivas'ta solucan gübresi kullanılan arazide patates verimi arttı - Son Dakika

Sivas'ta solucan gübresi kullanılan arazide patates verimi arttı

01.10.2021 15:45
Sivas'ta solucan gübresi kullanılan arazide patates verimi arttı, System.String[]

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezince, solucan gübresi kullanılan 10 dönüm alandan 30 ton patates hasat edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezince, solucan gübresi kullanılan 10 dönüm alandan 30 ton patates hasat edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Solucan Gübresi Üretim Tesisi'nde üretilen gübre kullanılarak yetiştirilen patatesin hasadına Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirbaş ve Sivas Organik Tarım AŞ (SORTAŞ) Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, bu sene yaklaşık 10 dönüme hem kızartmalık hem de yemeklik patates ektiklerini belirtti.

Alana mor patates ekimi de yaptıklarını anlatan Yıldız, "Sürecin sonunda 30 ton patates elde ettik. Patatesler tamamen solucan gübresiyle gübrelenmiş olup herhangi bir kimyasal gübre kullanılmamıştır. Patatesin yanı sıra yine solucan gübresiyle yonca, buğday, arpa, yulaf, meyve ve sebze de yetiştirilmiş, bu ürünlerden de yüksek verim alınmıştır. Bu konuda emeklerinden ötürü öğretim üyelerimiz Doç. Dr. Uğur Tutar'a ve Doç. Dr. Ahmet Demirbaş'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Demirbaş ise üniversitede üretilen solucan gübresinin bazı alanlarda uygulandığını, yüksek verim ve kaliteli ürün elde ettiklerini aktardı.

SORTAŞ Genel Müdürü Tutar da çiftçilerin uzun yıllar kimyasal gübre kullandığını ifade etti.

Bu yüzden toprağın yapısının bozulduğu vurgulayan Tutar, şunları kaydetti:

"Kimyasal gübre bitki tarafından alınmadığı gibi toprağın da ph değerini değiştirip tuz oranını artırıyor. Dolayısıyla verim her sene biraz daha azalıyor. 2 yıldır üretimini yapmış olduğumuz solucan gübresini birçok üründe kullandık. Gördük ki kimyasal gübre kullanmadan da yüksek verim almak mümkün oluyor. Geçen yıl birçok çiftçimiz de tavsiyelerimiz üzerine solucan gübresi kullandı ve hepsi kalitesinden çok memnun kaldı."

Sivas'ta solucan gübresi kullanılan arazide patates verimi arttı
Sivas'ta solucan gübresi kullanılan arazide patates verimi arttı
Sivas'ta solucan gübresi kullanılan arazide patates verimi arttı
Sivas'ta solucan gübresi kullanılan arazide patates verimi arttı
Sivas'ta solucan gübresi kullanılan arazide patates verimi arttı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Solucan Gübresi, Tarım, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta solucan gübresi kullanılan arazide patates verimi arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta solucan gübresi kullanılan arazide patates verimi arttı - Son Dakika
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