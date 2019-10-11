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Sivas'ta sonbahar

48 dakika önce

Sivas'ın, Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi sonbahar mevsiminde oluşan renk cümbüşü ile bir başka güzelliğe büründü.

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Sivas'ın, Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi sonbahar mevsiminde oluşan renk cümbüşü ile bir başka güzelliğe büründü.


Sivas'ın önemli geçitlerinden olan, Suşehri-Zara kara yolunun 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nin etrafında bulunan ağaçlar, sonbahar mevsiminin etkisiyle renk cümbüşüne bürünerek görenlere adeta görsel şölen sunuyor.

Fotoğraf tutkunlarının yanı sıra güzergahtan geçen vatandaşlar da bölgede mola verip, temiz hava alarak, bu anı fotoğraflıyor.

Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:56 Kaynak: AA
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