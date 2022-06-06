Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek gerçekleştirilen çalışmalarla, bir şüphelinin sosyal medya üzerinden tarihi eser satışı yaptığı tespit edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sosyal medyadan tarihi eser sattığı belirlenen zanlı yakalandı - Son Dakika

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