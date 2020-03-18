Sivas'ta 'sosyal mesafe korumalı' tören - Son Dakika
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Sivas'ta 'sosyal mesafe korumalı' tören

6 saat önce

SİVAS'ta, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece protokol üyelerinin katılımıyla sosyal mesafe korunarak yapıldı.

Sivas'ta 'sosyal mesafe korumalı' tören, System.String[]

SİVAS'ta, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece protokol üyelerinin katılımıyla sosyal mesafe korunarak yapıldı.

Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Salih Ayhan, Garnizon ve 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay İlhan Erdoğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ile Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Mustafa Hızal, anıta çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekildi. Vali Ayhan ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

TÖRENDE KORONAVİRÜS TEDBİRİ

Törende koronavirüs tedbirleri dikkat çekti. Çelenk sunmaya, sosyal mesafenin korunması amacıyla daire müdürleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katılmadı.

Tören sonrası açıklama yapan Vali Salih Ayhan, en hüzünlü, en sakin tören ve anmayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Koronavirüs nedeniyle töreni, sosyal izolasyon yani dar bir çerçevede yaptıklarını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Beşli bir protokolle yaptık. Bu bir mecburiyetti. Hayatın bütün alanında bir kısıtlılık, bir sosyal izolasyon var. Bunun temel mantığı ve felsefesi, bu virüs ile her alanda mücadele etmek. Çünkü törendir, derstir, eğitimdir virüs dinlemez. Dolayısıyla dar bir çerçevede töreni ifa etmek zorunluluğu ortaya çıktı. Bundan sonraki 1,5 aylık zaman zarfında bütün törenler, görüşmeler, toplantılar, zorunlu çalışmaların tamamı dar bir çerçeve doğrultusunda, sosyal bir mesafe konularak yapılacak. Zorunlu olan,  hayatımızın devamı için gerekli olan şeyler, dar bir çerçevede yapılacaktır."


Koronavirüs, Çanakkale, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:46 Kaynak: DHA

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