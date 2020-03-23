Sivas'ta 'sosyal mesafeli' et kuyruğu - Son Dakika
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Sivas'ta 'sosyal mesafeli' et kuyruğu

6 saat önce

SİVAS'ta et almak için alışverişe çıkanlar, koronavirüsle mücadele kapsamında Et ve Süt Kurumu önünde sosyal mesafeye dikkat ederek kuyruk oluşturdu.

Sivas'ta 'sosyal mesafeli' et kuyruğu, System.String[]
SİVAS'ta et almak için alışverişe çıkanlar, koronavirüsle mücadele kapsamında Et ve Süt Kurumu önünde sosyal mesafeye dikkat ederek kuyruk oluşturdu.

Kentte koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler artırılırken, halk temel gıda maddeleri için fırsat buldukça alışveriş yapıyor. Bu kapsamda yapılan uyarılara da halkın riayet etmeye başladığı göze çarpıyor. Sularbaşı Mahallesi, İmam Hatip Sokak'ta bulunan Et ve Süt Kurumu önünde et almak isteyenler sabah saatlerinden itibaren kuyruk oluşturdu. Alışverişe gelenlerin koronavirüsten korunmak için sosyal mesafeye dikkat ederek birer metre aralıklı olarak sıraya girdikleri gözlendi. Et ve Süt Kurumu önündeki güvenlik görevlisi de içeride yığılma olmaması için müşterileri içeriye tek tek aldı. İş yeri çalışanları da maske ve eldivenle önlem aldı. Sırada bekleyenler sosyal mesafenin iyi bir şey olduğunu belirterek, bu sürecin en kısa zaman da atlatılması temennisinde bulundu. Sırada bekleyenler, koronavirüsten korunmak için ellerini sürekli sabunla yıkadıklarını ve kalabalığa girmemeye çalıştıklarını söyledi.


- Sivas
Et ve Süt Kurumu, Sabah, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:35 Kaynak: DHA

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