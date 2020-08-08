Sivas'ta sosyal mesafesiz ve maskesiz düğün - Son Dakika

SİVAS'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde, açık alanda düzenlenen maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Son günlerde vaka sayısının arttığı kentte, Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde damat M.D. ve gelin H.Ç., açık alanda düzenlenen düğünle evlendi. Ancak düğüne katılan davetlilerin çoğunluğu maske takmadı. Sosyal mesafe kuralına da uyulmayan düğün, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Aralarında çocuklarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin halay çekmesi tepkilere neden oldu.Düğünde ayrıca çekilen halay sırasında bazı vatandaşların tabanca ile havaya ateş ettiği de görüldü.