Su basan alt geçitte mahsur kalan traktör kurtarıldı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde arktan taşan suyla dolan alt geçitte mahsur kalan traktör, başka bir traktör yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Bahattin Karakaya, D-100 kara yolu Benzinlikler mevkisinde alt geçitten 58 EK 164 plakalı traktörüyle geçtiği esnada, arktan taşan suyun alt geçidi basması nedeniyle mahsur kaldı.

Islanan traktörünü çalıştırmayı başaramayan Karakaya, yakınlarından yardım istedi.

Karakaya'nın traktörü başka bir traktöre halatla bağlanarak mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Karakaya, yeni yapılan alt geçidin arka çok su bağlandığında sular altında kaldığını söyleyerek, 2 gün önce de aynı yerde bir otomobilin mahsur kaldığını belirtti.

Traktöründe zarar meydana geldiğini öne süren Karakaya, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Selahattin Karakaya ise bölgede aynı sorunun sürekli yaşandığını, başka geçiş bulunmadığını ifade ederek, "Hayvanlarımızın ana yola çıkarılması yasak, mecburen bu alt geçitten gidip gelmesi gerekiyor. Şu anda tarım zamanı fakat sürekli aynı sıkıntıları çekiyoruz. Yetkililerin bu konuya el atmasını arzu ediyoruz." dedi.