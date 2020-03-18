Son Dakika › Güncel › Sivas'ta su kanalına devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Sivas'ta su kanalına devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
7 saat önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Süleyman Kavak yönetimindeki 35 AD 6208 plakalı otomobil, İncesu mevkisinde, sürücüsünün yolun karlı ve buzlu oluşu nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Hüseyin Kavak, Halime, Remziye, Hafsa, Yusuf ve Esma Yıldız yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:34 Kaynak: AA
Son Dakika Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı