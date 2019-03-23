Sivas'ta Su Kuyusuna Düşen 2 Çocuk Öldü
15 dakika önce
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde su kuyusuna düşen 2 çocuk, hayatını kaybetti.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde su kuyusuna düşen 2 çocuk, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İncetaş köyünde, Hiranur Yıldız (3) ve amcasının oğlu Hüseyin Eymen Yıldız (4), oyun oynadıkları sırada, köyün girişinde yaklaşık 20 yıl önce sulama amaçlı açıldığı belirtilen 1,5 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.
Köylüler tarafından kuyudan çıkarılan iki çocuk, Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuklar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:10 Kaynak: AA
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