Sivas'ta Su Kuyusuna Düşen İki Çocuk Öldü
44 dakika önce
Sivas'ta su kuyusuna düşen iki çocuk öldüSİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde oyun oynarken su kuyusuna düşen amca çocukları Hiranur(3) ve Hüseyin Eymen Yıldız(3) yaşamını yitirdi.
Sivas
'ta su kuyusuna düşen iki çocuk öldü
SİVAS'ın Yıldızeli
ilçesinde oyun oynarken su kuyusuna düşen amca çocukları Hiranur(3) ve Hüseyin Eymen Yıldız(3) yaşamını yitirdi.
Olay, Yıldızeli ilçesine bağlı İncetaş köyünde yaşandı. Köyde yaşayan İsmail Yıldız
ile Hasan Hüseyin Yıldız
isimli kardeşlerin aynı yaştaki çocukları Hiranur ve Hüseyin Eymen Yıldız, ev yakınlarında oyun oynarken ortadan kayboldu. Yakınları tarafından köyde aranan çocukların köydeki üstü açık durumdaki bir su kuyusuna düştükleri belirlendi. Köylüler tarafından kuyudan çıkarılan çocuklar Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde her ikisinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukların cansız bedeni otopsi için hastana morguna konulurken, Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:46 Kaynak: DHA
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