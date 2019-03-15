Sivas'ta Şubat Ayında 38 Bin Yolcu Uçtu
51 dakika önce
Sivas'ta Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Şubat ayında 38 bin 484 yolcu hizmet aldı.
Sivas
'ta Nuri Demirağ
Havalimanı'ndan Şubat ayında 38 bin 484 yolcu hizmet aldı.
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Şubat ayı havalimanı istatistiklerine göre; Şubat ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 37 bin 804, dış hat yolcu trafiği 680, toplam yolcu trafiği ise 38 bin 484 oldu. Şubat ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 296, dış hatlar uçak trafiği ise 4 olmak üzere uçak trafiği 300'e ulaştı. Yük trafiği ise toplamda 301 ton olarak gerçekleşti.
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda 2019 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 85 bin 842'ye, uçak trafiği 617'ye ulaştı. Yük trafiği ise 659 ton oldu. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:42 Kaynak: İHA
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